Rubano cosmetici ma vengono bloccate dai carabinieri: nei guai due giovani ragazze

La voglia di farsi belle a costo zero era tale che hanno deciso di rubare cosmetici. Ma sono state fermate dai carabinieri di Piove di Sacco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Nel pomeriggio di lunedì 7 settembre una 19enne di Correzzola e una 16enne con precedenti sono entrati nel negozio Tigotà di via Alessio Valerio a Piove di Sacco. Dopo essersi aggirate per un po’ tra gli scaffali hanno nascosto alcuni cosmetici, per un valore complessivo di 39 euro, e sono uscite. I commessi del negozio hanno avvertito i carabinieri che hanno bloccato le giovani poco distante. La refurtiva è stata restituita e le ragazze sono state denunciate.