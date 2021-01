Tenta di rubare una costosa confezione di crema da donna: denunciato per furto

Chissà se magari era un regalo. Un uomo è stato sorpreso a rubare una confezione di crema da donna in centro a Padova.

Il fatto

Alle 14 di domenica 10 gennaio la polizia è stata chiamata dal Coin di via Altinate perché gli addetti alla sicurezza avevano fermato un uomo, originario della Nuova Zelanda e domiciliato in provincia di Padova, che aveva cercato di rubare una confezione di crema da donna del valore di 61,90 euro. L’uomo è stato denunciato per furto e sanzionato in merito alla normativa anti-Covid.