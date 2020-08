Rubano soldi e gioielli durante il soggiorno in hotel: rintracciati e denunciati

Hanno fatto razzia durante il loro soggiorno in hotel, portando via soldi e gioielli. Sono stati denunciati dai carabinieri di Tribano.

La vicenda

All’inizio di luglio quattro romeni avevano dormito all’hotel Xibana di Tribano: due uomini di 45 e 32 anni e due donne di 40 e 41 anni, tutti residenti a Perugia. Durante la notte trascorsa nell’albergo hanno rubato mille euro dagli uffici e diversi gioielli in oro, per poi scappare. I carabinieri li hanno rintracciati e denunciati per furto aggravato in concorso.