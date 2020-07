Pizzicato dalla polizia con una mountain bike e un pc rubati: è stato denunciato

Non è passato inosservato mentre armeggiava con un computer portatile seduto su una mountain bike costosa. Gli agenti, sapendo che il ragazzo non ha casa né lavoro, si sono insospettiti.

Il fatto

Erano le 17.30 di lunedì 27 luglio quando la volante è passata da via Tirana e ha notato qualcosa di strano. Un 18enne tunisino, noto alle forze dell’ordine, se ne stava fermo in sella ad una mountain bike “Cross GRX” e in mano aveva un computer portatile Lenova. Oggetti un po’ costosi per un ragazzo che non ha casa e nemmeno un lavoro. Così gli agenti lo hanno avvicinato e gli hanno chiesto dove li avesse presi, ma il 18enne non ha saputo dare una risposta. Una volta in Questura hanno scoperto che i due oggetti erano stati rubati a un cittadino originario di Bassano del Grappa (la bici) e a un padovano (il pc), poi restituiti. Il ragazzo, che ha già precedenti penali, è stato denunciato per ricettazione e false dichiarazioni a pubblico ufficiale in merito alla propria identità per aver detto di essere minorenne: la bugia è stata scoperta grazie a una radiografia ulnare effettuata al pronto soccorso.