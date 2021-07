Ruba cibo in un supermercato, bloccato dalla polizia

Ha preso del cibo dagli scaffali e poi ha cercato di passare le casse senza pagare. Ma la sicurezza ha avvertito subito la polizia.

Il fatto

Nella mattinata di mercoledì 7 luglio un 45enne moldavo pregiudicato è entrato al Conad di via Facciolati e dopo aver preso alcuni generi alimentari (per un valore complessivo di 77 euro) ha cercato di passare le casse senza pagare. La sicurezza ha avvertito il 113 e una volante è stata mandata al supermercato. L’uomo è stato denunciato per tentato furto e dato che risulta essere irregolare ha ricevuto un ordine di espulsione. È stato trasferito al Centro permanente per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia).