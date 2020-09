Chiede indicazioni e per ringraziare l'anziano lo abbraccia, sfilandogli la collanina

Una gentile richiesta di indicazioni stradali, un abbraccio per ringraziarlo. E nel mentre, il furto della collanina d’oro.

Il fatto

Lo scorso 22 agosto una 28enne originaria della Romania e senza fissa dimora si trovava nel centro di Fontaniva. Ha fermato un pensionato di 79 anni per chiedergli delle indicazioni e poi, fingendo un’esplosione di riconoscenza, lo ha abbracciato. Qualche frazione di secondo le è bastata per sfilargli dal collo la collanina d’oro. L’anziano ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Cittadella che hanno rintracciato la ragazza denunciandola per furto con destrezza.