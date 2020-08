Entrano di soppiatto e rubano il fondo cassa: scattano le indagini della polizia

Hanno portato via il fondo cassa e sono scappati, facendo perdere le loro tracce: indaga la polizia.

Il fatto

Nella mattinata di domenica 30 agosto la polizia si è recata in via Germania per un furto all’interno di una ditta di torrefazione. Ignoti si sono introdotti nei locali e hanno portato via il fondo cassa. Ora gli agenti sono al lavoro per identificare i ladri.