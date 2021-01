Furti nel fine settimana: colpita un'azienda di vestiti e un supermercato. Caccia ai ladri

Due gli interventi dei carabinieri nel fine settimana in provincia di Padova per furti in negozi o abitazioni.

Furto in supermercato

Sabato mattina i militari di Abano Terme hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un uomo del 1965: gli operatori sono intervenuti all'Interspar di piazzale Michelangelo dove il 55enne era stato sorpreso a nascondere dentro al giubbotto varia merce per un valore complessivo di circa 70 euro. La refurtiva è stata restituita ai titolari.

Furto in ditta

Nella notte tra sabato e domenica i militari della stazione di Selvazzano sono intervenuti a Limena all'interno della ditta "Brands Industry" di via del Santo dove qualcuno, mediante il danneggiamento della porta d'ingresso del magazzino, avevano rubato una serie di capi di abbigliamento, borse e accessori, fuggendo a bordo di un furgone e facendo perdere le proprie tracce. Il valore della refurtiva è ancora in via di quantificazione ma si parla di migliaia di euro.