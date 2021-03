Si collegano abusivamente a un contatore elettrico per alimentare la stufetta, denunciati

Una coppia di senza fissa dimora che vive in una tenda da campeggio ha collegato abusivamente la stufetta al contatore elettrico di una società. Sono stati scoperti dai carabinieri e denunciati

Si sono collegati abusivamente ad un contatore elettrico per alimentare una stufa posizionata nella loro tenda. Due senza fissa dimora sono stati denunciati.

La vicenda

Domenica 21 marzo i carabinieri hanno scoperto che due persone stavano rubando energia elettrica. Una coppia di 50 anni lui e 56 anni lei, formalmente residenti rispettivamente a Cittadella e a Villanova di Camposampiero ma di fatto senza fissa dimora, hanno collegato la stufa posta nella loro tenda al contatore della società Inwit Spa in via Oriana Fallaci a Cittadella. Ora sono indagati per furto di energia elettrica.