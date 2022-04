Sventrano due supercar rubando i fari ma anche volante e pomello del cambio

Le hanno letteralmente smontate: una banda specializzata in furti di pezzi di ricambio hanno colpito la scorsa notte a Selvazzano Dentro concentrandosi su due auto di elevato valore.

I fatti

È successo in via Barelli, a pochi passi dalla sede del Comune e della polizia locale: come raconta "Il Gazzettino" i ladri prima hanno staccato i cavi di tre lampioni pubblici così da "oscurare" la zona e quindi si sono accaniti su un'Audi Q5, da cui hanno tolto il mascherone anteriore (comprensivo di alcuni componenti meccanici), i fari anteriori e posteriori ma anche il volante e il pomello del cambio dopo aver rotto un finestrino per entrare dal baule dell'auto. Parcheggiata nelle vicinanze c'era poi una Porsche Panamera, a cui sono riusciti a togliere i costosi fari anteriori prima di dileguarsi nella notte. Il doppio colpo è stato scoperto in mattinata dai proprietari delle rispettive auto, con i carabinieri che stanno ora indagando per risalire ai responsabili partendo da un colpo analogo compiuto a inizio anno nella vicina via Scapacchiò: anche in quell'occasione furono rubati i fari di un'Audi Cabrio.