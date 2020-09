Lo costringono ad accostare sbarrandogli la strada per rubare soldi e documenti

Lo hanno costretto ad accostare per poi rompere il finestrino e lasciare la scarsa refurtiva qualche chilometro più avanti. A soccorrere il malcapitato sono stati i carabinieri di Boara Pisani, Solesino e del Norm della compagnia di Este.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre un 56enne di Stanghella percorreva via Rizzo a Solesino sulla sua Smart. Ad un certo punto una Renault grigia lo ha superato e l’ha quasi mandato fuori strada, costringendolo ad accostare. Le persone all’interno, col viso coperto da una mascherina chirurgica, sono uscite dall’abitacolo, hanno rotto il finestrino della Smart sul lato del passeggero e hanno portato via una scatola che giaceva sul sedile. Ma conteneva solo alcuni documenti e pochi euro. Un bottino così misero che è stato abbandonato poco più avanti e restituito al proprietario. Il 56enne non ha riportato ferite.