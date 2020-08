Spariti gli utensili da lavoro dal furgone lasciato inavvertitamente aperto per pochi minuti

Una disattenzione costata caro. Un furgone è stato lasciato aperto per qualche momento e alcuni utensili da lavoro sono stati rubati.

La vicenda

Nella serata di lunedì 10 agosto un 63enne aveva lasciato il furgone aperto su via Belzoni e si è accorto che alcuni utensili erano spariti. Così ha chiamato la polizia che ha constatato come non ci fossero segni di danneggiamento sulla carrozzeria.