Furti nei garage: sparite 4 bicilette di cui una del valore di circa 20mila euro

Ladri di garage in azione a Codevigo la notte tra mercoledì e giovedì con un bottino ingente. Sono infatti sparite quattro biciclette di cui tre mountain bike e una da corsa per un valore di oltre 20mila euro. Il maxi furto è avvenuto in via don Gino Martin. La brutta sorpresa si è materializzata giovedì mattina quando i residenti dei due palazzi si sono alzati per andare a lavorare. A riportarlo è il Gazzettino in un articolo a firma Cesare Arcolini.

Vittime "eccellenti"

In tutto sono stati forzati una ventina di garage, di questi sono stati aperti tre box dove all'interno vi erano le biciclette di valore. Tra le vittime, anche una figura eccellente, Gianluca Di Meo, 46 anni, tecnico Telecom, scrittore, ma soprattutto sportivo di fama internazionale per le sue avventure estreme in alta quota. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato il sopralluogo e dovranno avviare le indagini. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, ma il valore delle biciclette asportate, fa pensare a un furto su commissione.