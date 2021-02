Fanno incetta di gasolio per poi rivenderlo: due i colpi messi a segno dai ladri

Hanno fatto una bella scorta di gasolio rubandolo da due ditte. Due persone sono state denunciate dopo le indagini dei carabinieri di Camposampiero.

Il fatto

Era il 20 gennaio quando due romeni di 45 e 34 anni residenti a Borgoricco hanno deciso di mettere a segno due colpi. Il primo, avvenuto proprio quel giorno, ha preso di mira la Cav di Mogliano Veneto (Treviso) mentre per il secondo hanno scelto la Bosello di Camposampiero operando il 29 gennaio. In entrambi i casi hanno rubato gasolio e attrezzatura edile. I carabinieri hanno avviato le indagini ascoltando i testimoni e visionando i filmati delle telecamere. Fino alla perquisizione di martedì 16 febbraio, quando hanno trovato in auto e in casa del 34enne del gasolio, riconducibile al furto alla Cav. I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e il più giovane della coppia ha ricevuto una denuncia anche per ricettazione.