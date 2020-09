Trova il ladro in camera da letto e lo fa scappare, ma senza evitare il furto: paura nell'Alta

Tantissimo sangue freddo, ma non è purtroppo bastato per evitare il furto: paura per una 78enne di Loreggia, derubata in casa.

I fatti

Nella serata di venerdì 11 settembre la donna, recandosi nella sua camera da letto, ha trovato al suo interno uno sconosciuto che, dopo aver rovistato ovunque, aveva riposto sul letto tutti i gioielli che aveva trovato. La donna si rivolge al ladro dicendogli che aveva già chiamato i carabinieri: l'uomo decide dunque di scappare dalla stessa finestra che aveva scassinato per entrare in casa, portandosi con sé gli ori rinvenuti nel corso della sua rapida ricerca. La 78enne si è quindi rivolta ai carabinieri di Piombino Dese, che stanno indagando per scoprire l'identità del ladro.