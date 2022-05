Furto di capi d'abbigliamento per quasi 7 mila euro: 35enne denunciato

Quasi settemila euro. Questo il valore degli abiti rubati da un 35enne: le indagini dei carabinieri hanno permesso di smascherarlo.

Il furto

Venerdì 20 maggio si è chiusa l'indagine sul furto attuato lo scorso 8 maggio al centro commerciale Ipercity di Albignasego. I carabinieri della locale stazione hanno raccolto tutti gli elementi utili al riconoscimento del ladro: un 35enne di origine romena residente a Montegrotto Terme. In quella data l'uomo aveva rubato capi di abbigliamento per un valore di 6.900 euro e li ha nascosti in borse schermate, evitando quindi che suonasse l'antitaccheggio. Ma non è riuscito a farla franca, i carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato.