Furto di due telefonini da oltre 1.600 euro: tre complici si dileguano, una donna viene arrestata

Di quattro, tre sono riusciti a fuggire, una è stata bloccata e ammanettata dopo un furto avvenuto nel pomeriggio di sabato al punto vendita MediaWord di via Venezia a Padova.

L'arresto

Nei guai è finita D.M., classe 1986, residente in città: la 35enne è stata sorpresa dagli addetti alla vigilanza mentre all'interno del negozio insieme ai complici poi fuggiti, è riuscita a mettersi nello zaino due I-Phone del valore complessivo di 1.650 euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Padova. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai titolari del punto vendita. La ladre è stata messa ai domiciliari nella propria abitazione dopo la direttissima come disposto dal pm di turno. Sono in corso ulteriori indagini per dare un volto e un nome ai complici scappati.