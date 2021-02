Furto di lame rotanti, cerca di nascondere le scatole in mezzo agli acquisti precedenti

Ha nascosto tre scatole di lame per un macchinario agricolo rotante in mezzo ad altri articoli che aveva già acquistato, ma è stato scoperto e denunciato

Ha cercato di mimetizzare tre scatole di lame per un macchinario agricolo in mezzo ad altri articoli che aveva già acquistato. Ma è stato scoperto.

Il furto

Un 49enne di Campodarsego giovedì 18 febbraio ha fatto grandi acquisti presso la Maschio Gaspardo. Secondo la ricostruzione fatta ai carabinieri in sede di denuncia da parte del rappresentante della ditta, un 78enne di Moimacco (Udine), l’uomo ha nascosto tra la merce già acquistata tre scatole di lame di ricambio per l’erpice rotante, un macchinario agricolo che serve a preparare il terreno per la semina. Una volta scoperto, la ditta ha deciso di sporgere denuncia per furto.