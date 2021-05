Ladro di libri colpisce in centro storico, ruba 12 volumi da una libreria: denunciato

L’amore per la cultura era talmente travolgente da indurlo a rubare dodici libri da un negozio del centro. L’uomo è stato denunciato per tentato furto aggravato.

Il fatto

Si sa, certe passioni sono travolgenti. A volte spingono a fare cose che mai ci si sarebbe aspettati. Nel pomeriggio di martedì 11 maggio un 52enne padovano è entrato in una libreria in zona Duomo. Si è aggirato tra gli scaffali guardando i dorsi dei libri, toccandoli, assaporando tutta la conoscenza che contenevano. Il suo atteggiamento ha messo in allerta il dipendente della libreria e quando lo ha visto uscire in tutta fretta ha cercato di bloccarlo: mancava all’appello sullo scaffale un testo di “Lezioni di letteratura russa”. Ma il 52enne è riuscito a fuggire. Così il libraio ha chiamato la polizia e gli agenti hanno subito iniziato a perlustrare le vie limitrofe a caccia del ladro. Sono riusciti a individuarlo in via Zabarella ma con sé non aveva la refurtiva. Aveva lasciato una busta della spesa in via dei Fabbri, busta che conteneva ben 12 libri rubati per un valore complessivo di 243 euro.