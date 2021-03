Marito e moglie complici in un furto a una parafarmacia, denunciati dai carabinieri

Marito e moglie complici nella vita e nei furti. Lei ha rubato da una farmacia mentre lui l’aspettava in auto con il motore acceso. Sono stati denunciati.

Il furto

Mercoledì 10 marzo i carabinieri di Monselice hanno denunciato per furto aggravato in concorso una 44enne e un 48enne di Crespino (Rovigo), moglie e marito entrambi noti alle forze di polizia. Le indagini che hanno condotto ai due riguardavano un furto commesso il 23 gennaio alla parafarmacia Equi spa di via Colombo, a Monselice. La donna, approfittando di un momento di distrazione della commessa, ha rubato prodotti per la cura della persona per un valore complessivo di 140 euro. Intanto il marito la aspettava in macchina, pronto per la fuga.