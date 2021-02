Strappa l'antitaccheggio del telefono e fa per scappare: fermato dall'addetto alla sicurezza

Non lo ha perso di vista un momento e quando ha visto che stava uscendo senza pagare, lo ha bloccato e ha chiamato la polizia. L'uomo è indagato per furto

Ha strappato la confezione antitaccheggio pensando di non essere visto. Invece l’addetto alla sicurezza non l’ha perso un momento e ha dato l’allarme.

Il furto

Era il tardo pomeriggio di giovedì 11 febbraio quando un 36enne della provincia di Padova senza fissa dimora è entrato nel negozio Mediaworld di via Venezia. Ha preso un telefono da 140 euro e ha tolto la confezione di plastica antitaccheggio, convinto di non essere visto da nessuno. Sbagliava. Per tutto il tempo lo ha tenuto d’occhio l’addetto alla sicurezza che lo ha bloccato quando ha visto che stava per uscire senza pagare. La polizia ha prelevato il 36enne e lo ha denunciato per furto.