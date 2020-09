Toglie i sigilli al contatore del metano apposti per morosità: 55enne denunciato

I sigilli non lo hanno dissuaso dall’utilizzare comunque il contatore del metano. Quando è stato scoperto è scattata la denuncia per furto aggravato.

Il fatto

Un 55enne di Borgoricco non aveva pagato le bollette del metano, così al contatore erano stati apposti i sigilli. Ma lui non si è fatto scoraggiare e ha comunque utilizzato il gas indebitamente. I carabinieri di Campodarsego gli sono stati alle costole e alla fine delle indagini, nella giornata di martedì 29 settembre, lo hanno denunciato per furto aggravato.