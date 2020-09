Rubano due monopattini sotto le telecamere di videosorveglianza: i carabinieri li scoprono

Nel pomeriggio di martedì i carabinieri della stazione di Padova – Prato della Valle hanno identificato e denunciato, in poco più di due ore, gli autori del furto di due monopattini che erano stati lasciati chiusi con la loro catena nella rastrelliera a pochi passi dal comando.

Furto sotto le telecamere

Tutto è iniziato verso le 11.30 quando una donna di 29 anni residente a Selvazzano si è presentata negli uffici per denunciare il furto di due monopattini che aveva lasciato nell’apposita rastrelliera a poca distanza dalla caserma. I militari hanno subito esaminato le riprese delle telecamere di sicurezza che nel loro campo visivo comprendevano anche il luogo dove era avvenuto il furto, accorgendosi che due soggetti, un uomo e una donna, qualche minuto prima che la vittima notasse il ladrocinio, avevano lasciato nelle rastrelliere due biciclette per tranciare la catena ai monopattini e, con questi fuggire. Immaginando che i ladri sarebbero ritornati per riprendere le bici, gli operatori hanno monitorato costantemente con le telecamere il ritorno dei ladri che, verso le 13.45 si sono ripresentati. Prima ancora che potessero salire in bici sono stati fermati e identificati: si tratta di C.R, nato in Marocco nel 1977 e S.M, nata nel 2001, entrambi residenti a Campolongo Maggiore (Venezia) e volti noti alle forze dell'ordine. Lo straniero ha subito confessato, spiegando ai carabinieri che aveva nascosto i monopattini nel parcheggio custodito Bicipark Stazione di Padova, dove sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Le due bici, anche questa rubate, verranno consegnate ai proprietari appena verranno individuati.