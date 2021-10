Raffica di furti tra i negozi, arrestato un 22enne che scappava sul monopattino elettrico

Doveva essere una serata produttiva: era riuscito a rubare un monopattino elettrico, una smerigliatrice e 4 paia di scarpe. Poi ha incontrato i carabinieri che lo hanno arrestato.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 13 ottobre i carabinieri hanno fermato in via Pavia a Vigonza un 22enne trevigiano senza fissa dimora. Il giovane aveva appena rubato un monopattino elettrico e una smerigliatrice (per un importo complessivo di 500 euro) dal centro commerciale Matrix di Vigonza. Ma quando lo hanno perquisito i militari hanno scoperto altro. Il 22enne aveva rubato anche 4 paia di scarpe quel pomeriggio dal negozio Pittarello di via Venezia, sempre a Vigonza, per un valore di 200 euro e li aveva nascosti in un borsone. Arrestato, è stato portato al carcere di Verona.