Approfittano della confusione per rubare ma l'addetto alla sicurezza chiama la polizia

Non sono riusciti a evitare lo sguardo attento dell’addetto alla sicurezza del negozio che volevano derubare: due persone sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso.

Il fatto

Nel pomeriggio di domenica 6 settembre due romeni di 36 e 26 anni si sono recati in un negozio di via Venezia. Qui hanno riempito il carrello e il loro atteggiamento furtivo ha insospettito l’addetto alla sicurezza che li ha tenuti d’occhio. Uno dei due ha rotto una confezione e nascosto l’orologio che vi era contenuto, l’altro ha nascosto due gilet in pile, per un valore complessivo di 60 euro. Dal negozio hanno chiamato la polizia.