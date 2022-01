Assalto fallito a negozio di bici nel Trevigiano: stessa dinamica di un furto riuscito a Ponte San Nicolò

È fallito un tentativo di furto che una banda di ladri, con furgone rubato nel Padovano, ha cercato di mettere a segno ai danni del negozio di biciclette sportive "R-Alfier freetime bikes" in via San Pio X a Castelfranco Veneto (Treviso).

Il tentato furto

Il blitz attorno alle 3 della notte tra domenica 30 e lunedì 31 gennaio, come riporta TrevisoToday. I banditi hanno tentato di penetrare nel negozio dopo avere forzato la vetrata anteriore ma il sistema di allarme è subito scattato e nel giorno di pochissimi minuti sono intervenute le pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri di Castelfranco Veneto e della stazione di Istrana, che, di fatto, hanno sventato un’ingente razzia di biciclette molto costose. I ladri si sono dileguati a bordo di un furgone Fiat Ducato, rubato lo scorso 21 gennaio e Ponte San Nicolò, che sarebbe servito per caricare la refurtiva e che è stato poi abbandonato in via Cal di Caselle nel comune di Vedelago. I malviventi hanno fatto poi perdere le loro tracce lungo i campi circostanti. Indagini sono in corso a cura del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia castellana.

Il precedente

Stessa dinamica ma in quell’occasione il furto è riuscito. Nella notte tra tra giovedì 20 e venerdì 21 gennaio una banda di ladri ha sfondato la vetrina di un negozio di via Ugo Foscolo a Ponte San Nicolò che vende biciclette. Sette veicoli elettrici sono stati caricati su un furgone rubato. Sul fatto stanno indagando i carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco.