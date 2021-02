Ruba il contenitore delle offerte dalla chiesa: in un filmato gli attimi del furto (Video)

A immortalarlo durante il furto c'era una telecamere interna di video-sorveglianza che ha consentito ai carabinieri della stazione di Padova Principale, guidati dal comandante Giovanni Soldano, di rintracciare l'autore del gesto. Nei guai è finito un 50enne italiano senza fissa dimora, un volto noto alle forze dell'ordine che non è nuovo a gesti simili.

Il furto

Il furto si è compiuto lo scorso 7 febbraio. Dai frame si nota un soggetto che si dirige tra i banchi vuoti verso la navata destra della chiesa, alza il contenitore dell'offertorio e in pochi istanti si porta verso l'uscita. Il parroco, qualche ora più tardi, si è accorto dell'ammanco e si è rivolto alle forze dell'ordine per raccontare quanto accaduto. I militari hanno quindi analizzato le immagini, risalendo al ladro che nella giornata di mercoledì è stato denunciato in stato di libertà. Nel video che vi proponiamo qui sotto si vedono gli istanti del furto e come l'uomo agisce.