Ruba le offerte in chiesa ma perde il braccialetto usato dalla polizia per identificarlo

Lo ha visto di sfuggita andar via con le offerte della chiesa ma la donna è riuscita a dare abbastanza elementi ai poliziotti per riuscire a trovare il ladro.

Il furto

Poco prima delle 11 della mattina di giovedì 3 giugno una volontaria della chiesa di San Gaetano in via Altinate ha notato un uomo armeggiare con le cassette delle offerte e scappare. Così ha chiamato la polizia: le tre cassette in legno erano state forzate e per terra gli agenti hanno trovato un braccialetto, probabilmente perso dal ladro. La donna ha descritto ciò che ricordava ma le ricerche immediate non hanno dato buon esito. All’una di notte, però, una volante ha fermato un 48enne italiano, noto tossicodipendente, in via San Canziano. L’uomo era vestito esattamente come il ladro descritto dalla volontaria della chiesa. Quando i poliziotti gli hanno mostrato il braccialetto, l’uomo lo ha riconosciuto come suo: è stato denunciato per furto.