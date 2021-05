Furto in gioielleria, rubano dodici orologi del valore di 5 mila euro: indagano i carabinieri

Il titolare ha spiegato ai carabinieri in fase di denuncia che nel tardo pomeriggio qualcuno ha forzato la vetrina per entrare. Sono stati portati via 12 orologi di una marca importante

Ha colpito sicuro, portando via 12 orologi del valore complessivo di 5 mila euro. Sulle tracce dei ladri si stanno già muovendo i carabinieri della stazione di Abano Terme.

Il furto

Il fatto risale a sabato 8 maggio ed è avvenuto tra le 17 e le 18.30. Il titolare del negozio “Galleria dell’oro” in via Jappelli ad Abano è andato dai carabinieri per denunciare un grosso furto. Ha spiegato che qualcuno ha forzato la vetrina che dà sull’esterno e una volta dentro la gioielleria ha rubato 12 orologi di marca Maserati che insieme hanno un valore di circa 5 mila euro. Un danno non indifferente per la sua gioielleria. I carabinieri hanno già cominciato le indagini per rintracciare i colpevoli.