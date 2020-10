Entra dal finestrino e ruba un orologio d'oro: all'epoca al proprietario era costato 7 milioni di lire

Si è sporta all’interno dell’abitacolo dal finestrino e ha portato via l’orologio che il conducente aveva al polso.

Il fatto

Era la mattina di domenica 4 ottobre. Un 90enne originario della provincia di Bologna aspettava in macchina la moglie che nel frattempo era entrata in una pasticceria di via Aspetti. Finestrino abbassato visto il caldo, attendeva pazientemente la consorte quando una ragazza di 30 anni si è sporta dal finestrino all’interno dell’abitacolo e lo ha abbracciato. L’anziano è rimasto decisamente perplesso e gli ci è voluto un momento per capire cosa fosse successo: la donna gli aveva rubato l’orologio che negli anni Novanta aveva pagato 7 milioni di lire. Ha fatto denuncia alla polizia che ora è alla ricerca della ladra.