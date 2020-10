Tentano di rubare abiti e cosmetici ma vengono fermate: denunciate due giovani

Lo sguardo che si volge da un lato all’altro del negozio. La tensione che cresce, il gesto veloce. Uno, due, tre oggetti nascosti in borsa e a passo veloce verso l’uscita. Ma il furto non è andato a buon fine e due giovani sono state denunciate.

I fatti

Era quasi l’orario di chiusura di martedì 20 settembre. Due ragazze di 19 e 29 anni, residenti rispettivamente a Mestrino e Padova, si aggiravano all’interno del negozio Oviesse di via San Fermo. Gli addetti alla sicurezza hanno notato dei movimenti sospetti e le hanno tenute d’occhio. E avevano ragione. Le due Thelma e Louise in erba hanno cercato di rubare vestiti e cosmetici per un valore di circa 60 euro. Chiamati i carabinieri, è stata formalizzata la denuncia per furto aggravato in concorso, alla quale poi si è aggiunta quella per possesso di strumenti atti ad offendere nei confronti della 19enne che aveva un coltellino. La refurtiva è stata restituita al negozio.