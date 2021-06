Furto al Penny Market di Mezzavia: preso il responsabile

I carabinieri della stazione di Montegrotto Terme, concluse le indagini hanno deferito per il reato di rapina, M. I., moldavo di quarant'anni e residente a Due Carrare

Rapina

Lo scorso 10 giugno il supermercato Penny Market, che si trova in Via Mezzavia, ha subito infatti un furto per il quale sono scattate le indagini. L'uomo dopo aver commesso il furto aveva guadgnato la fuga facendosi largo e spingendo a terra un vigilante addetto alla sicurezza del negozio. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciare il responsabile.