Furto al bar della Polisportiva Corte: due ladri in fuga, il terzo bloccato dai gestori

«E ci risiamo. Ormai è diventata un'abitudine. La Polisportiva e parco divertimento per questi delinquenti, ma questa volta ti abbiamo presa e ti è andata male». A raccontare il furto sono proprio i titolari della Polisportiva Corte di Piove di Sacco in via Provinciale, che sulle loro pagine social si sono sfogati dopo una brutta e amara nottata. Non è la prima volta che capita.

I fatti

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio, tre ladri sono entrati nella sede, riuscendo a portare via 400 euro in contanti. Poche ora prima, in quella sede, c'era una festa organizzata per salutare la stagione e festeggiare la terza categoria. Festa finita poi a mezzanotte circa. Alle 3:40 di notte, i titolari ricevono una telefonata dai vicini, che abitano proprio sopra la sede della Polisportiva, che chiedono di abbassare il volume e di fare meno caos. Ovviamente la telefonata allarma i soci, che invece sono a casa da ore. Allertate le forze dell'ordine, i soci vanno sul posto di corsa, dove i ladri sono ancora in azione. Riescono a scappare, ma uno dei tre (senza malloppo) viene però preso e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 24enne di Arzergrande. I soldi li avevano portati via i due fuggitivi, mentre all’interno di uno zaino addosso al ragazzo, nascosto sotto gli indumenti, c'erano alcune confezioni di generi alimentari e di 10 bottiglie di liquore e bevande varie poi restituite ai proprietari.