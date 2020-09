Si avvicinano all'anziano sacerdote e gli rubano il portafogli pieno di soldi: è caccia ai responsabili

Tutto in pochi secondi: è caccia ai responsabili del furto ai danni di un 88enne sacerdote.

I fatti

È successo nel primo pomeriggio di venerdì 11 settembre in piazza Castello a Camposampiero: il parroco in pensione era a bordo della sua auto, parcheggiata lato strada, quando è stato avvicinato da due uomini che volevano vendergli della frutta. Appena l'88enne ha estratto il portafogli (con 350 euro all'interno) i ladruncoli con una mossa fulminea glielo hanno strappato di mano per poi fuggire a tutto gas a bordo di un Fiat Doblò bianco. Al povero sacerdote non è rimasto altro che denunciare il tutto ai carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente fatto partire l'indagine per risalire all'identità dei due responsabili.