Fanno incetta di shampoo e bagnoschiuma e scappano senza pagare: denunciati

Hanno fatto una grossa scorta di shampoo e bagnoschiuma, per un valore di 385 euro. Peccato che una volta arrivati alle casse non abbiano voluto pagare.

Il furto

Nel pomeriggio di martedì 29 giugno i carabinieri di Carmignano di Brenta hanno chiuso definitivamente le indagini denunciando per furto in concorso una coppia di senza fissa dimora originaria della Romania. I due, un uomo e una donna entrambi con precedenti, lo scorso 10 giugno hanno fatto una grossa scorta di prodotti per l’igiene personale al supermercato Conad di Carmignano di Brenta. Hanno preso merce per un valore di 385 euro e sono scappati a bordo di un’auto intestata a un’altra persona. Dopo la denuncia del furto i carabinieri si sono messi sulle loro tracce.