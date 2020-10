Rubano profumi e scappano: rintracciate due donne dai carabinieri e denunciate

Credevano di aver messo a segno il furto e invece le indagini hanno portato proprio alla coppia di donne autrici del reato. Ed è scattata la denuncia.

La vicenda

Era lo scorso 17 settembre. Le scuole avevano appena riaperto e la vita, nonostante il coronavirus, sembrava riprendere al solito ritmo. Così come i negozi che accoglievano i clienti. Ma non tutti erano graditi. La profumeria “La saponeria” di Rubano è stata teatro di un furto in quella data: due donne originarie di Venezia di 44 e 71 anni hanno rubato merce per 127 euro. La titolare del negozio, una 37enne di Treviso, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Mestrino che hanno avviato le indagini. Martedì 20 ottobre hanno raggiunto le due donne e le hanno denunciate.