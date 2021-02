Rubano centinaia di chili di scarti di lavorazione in rame: le indagini dei carabinieri sono partite

L’obiettivo erano gli scarti di rame e ne hanno portati via 400 chili. Il furto è stato denunciato dal proprietario della ditta di lavorazione dei metalli.

Il fatto

Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio ignoti hanno forzato il cancello della F.t.m. s.a.s. di Santa Giustina in Colle e hanno portato via 400 chili di scarti metallici di lavorazione in rame. Il titolare della ditta ha scoperto del furto la mattina seguente, quando si è recato al lavoro. Ai carabinieri di Camposampiero a cui ha presentato la denuncia ha detto che il danno ammonta a mille euro. Le indagini per rintracciare i responsabili sono partite.