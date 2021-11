Furto al ristorante cinese, rubato il registratore di cassa e alcune bottiglie di vino

Non si sono limitati a rubare. Hanno proprio portato via l’intero registratore di cassa. E anche qualche bottiglia di vino.

Il fatto

La mattina di lunedì 1 novembre l’amara sorpresa: la titolare di un ristorante cinese in via Altichieri da Zevio ha trovato la finestra del locale forzata. E ha subito chiamato la polizia. I ladri hanno portato via il registratore di cassa, all’interno del quale c’erano 300 euro, e alcune bottiglie di vino. Le indagini sono partite.