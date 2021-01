Gioielli e orologi in una scatola a bordo strada: il mistero risolto in poche ore

Ai militari dell'Arma è bastato effettuare un rapido controllo per accertare che la refurtiva (del valore di circa 2.000 euro) era stata asportata da ignoti nella stessa mattinata

Immaginatevi di guidare tranquillamente e notare con la coda dell'occhio a bordo strada una scatola contenente gioielli e orologi: è quanto accaduto nella mattinata di venerdì 29 gennaio ai carabinieri di Campodarsego.

I fatti

Teatro dell'accaduto via San Daniele, proprio a Campodarsego: ai militari dell'Arma è bastato effettuare un rapido controllo per accertare che la refurtiva (del valore di circa 2.000 euro) era stata asportata da ignoti nella stessa mattinata dall’abitazione di una 52enne residente in paese, alla quale è stata poi restituita.