Le sfila il Rolex con la scusa di provare una crema: anziana derubata da finta farmacista

Una "prova" tutt'altro che gratuita: disavventura per una signora di 86 anni, derubata del suo Rolex da una donna che si era finta dipendente della vicina farmacia.

I fatti

Teatro dell'accaduto il quartiere Arcella, o meglio lo spazio antistante l'omonima farmacia: l'anziana sta camminando quando viene avvicinata da una donna che si qualifica proprio come farmacista, invitandola a provare una nuova crema. Per testarla al meglio, però, la finta dipendente non solo invita l'86enne a togliersi il costoso orologio che porta al polso ma l'aiuta anche in tale operazione. Non per cortesia, ma per interesse: la falsa farmacista fa credere infatti all'anziana di riporre il Rolex nella borsa, e invece se lo intasca con un trucco per poi fuggire a bordo di un'auto grigia. E alla vittima del furto non resta altro che chiamare la volante della polizia di Stato per denunciare l'accaduto.