Finge di voler comprare il Rolex da 14mila euro, lo indossa e scappa: è caccia al ladro in città

Voleva venderlo, e invece glielo hanno rubato da sotto il naso: un 56enne ha subito il furto di un Rolex a Padova.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Bronzetti: l'uomo aveva messo in vendita - tramite un annuncio sui social network - il costoso orologio al prezzo di 14mila euro, trovando un potenziale acquirente. Nel pomeriggio di venerdì 3 settembre il 56enne decide quindi di incontrarlo per concludere la trattativa, scegliendo un bar di via Bronzetti: all'appuntamento non si presenta un uomo di possibile origine svizzera (come annunciato durante lo scambio di messaggi pre-incontro) bensì un nordafricano, ma il venditore non ci fa molto caso tanto che a precisa richiesta del malvivente di indossare il Rolex acconsente. Tutto accade in pochi secondi: una volta fissato l'orologio al polso il finto acquirente si alza dal tavolino del bar e scatta verso una macchina dove lo attende un complice, con cui fugge a tutto gas. All'uomo, derubato del suo prezioso Rolex, non resta quindi che contattare gli agenti della volante della polizia per denunciare il fatto.