Fermato prima di riuscire a mettere il naso fuori dal centro commerciale: aveva rubato due paia di scarpe

Non ha fatto molta strada un 44enne che ha cercato di rubare due paia di scarpe. I carabinieri gli hanno messo le manette ai polsi e restituito la refurtiva al negozio

Ha cercato di essere silenzioso, quasi invisibile. Ma il suo tentativo di furto non è passato inosservato ed è finito in manette.

Il fatto

Erano le 12 di giovedì 21 gennaio e tra i clienti che si aggiravano per l’Ipercity di Albignasego c’era anche un 44enne originario del Marocco e residente ad Abano Terme. L’uomo si è aggirato tra gli scaffali del supermercato, ha preso due paia di scarpe Adidas del valore complessivo di 108 euro e ha cercato di andar via senza pagare. Ma prima che potesse far perdere le sue tracce i carabinieri di Albignasego lo hanno ammanettato con l’accusa di tentato furto aggravato.