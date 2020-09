Forzano la colonnina self service e scappano coi soldi: furto con scasso nella notte al distributore

Hanno agito nel cuore della notte, riuscendo nell'intento: furto con scasso al distributore di benzina nell'Alta.

I fatti

È successo nella notte tra sabato 26 e domenica 27 settembre a Loreggia: ignoti hanno forzato la colonnina self service del benzinaio Tamoil di via Aurelia rubando tutti i soldi contenuti al suo interno e fuggendo a tutto gas. I carabinieri del Norm di Cittadella indagano per identificare i responsabili.