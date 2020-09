Si avvicina a due anziane, le strappa le collane e fugge: ferita una donna, caccia alla ladra

Due anziane scippate di cui una finita in pronto soccorso e caccia aperta alla ladra misteriosa. I carabinieri stanno indagando su quanto avvenuti mercoledì mattina a pochi minuti di distanza a Solesino e a Montagnana.

I due furti

Nel primo episodio in via Trieste una giovane donna si è avvicinata a un'anziana di 84 anni del posto, strappandole con un’azione fulminea la collana d’oro. La malvivente è poi fuggita a bordo di un’autovettura guidata da un complice. L’84enne nel tentativo di rincorrere la ladra è inciampata provocandosi alcune lievi ferite: trasportata in ospedale a Monselice non è grave. Il monile ha un valore di circa 1000 euro. Poco più tardi un fatto identico si è verificato a Montagnana in via Vanin dove una giovane donna, con tutta probabilità la stessa che aveva colpito a Solesino, si è avvicinata a una 81enne del posto, strappandole due collane, una d’oro e una d’argento, scappando di nuovo a bordo di un’automobile condotta da un complice. In questo caso il valore degli ori si aggira sui 2mila euro.