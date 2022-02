Vittime di un furto, si improvvisano detective e seguono il gps fino al covo dei ladri

Vittime di un furto, si sono improvvisate detective e hanno scoperto il covo dei ladri. Due donne sono state derubate in pieno centro storico a Padova.

Il furto

Era lunedì 7 febbraio quando due donne si sono recate in via Savonarola per consegnare del materiale in un condominio. Erano le 9.30 del mattino quando hanno lasciato l'auto per una decina di minuti. Al ritorno le borse erano sparite, così come le chiavi di casa lasciate sul cruscotto. Hanno chiesto ad alcuni operai lì vicino se avessero visto qualcosa ma la risposta è stata negativa. Dopo aver provato a cercare le borse nei cassonetti, nella speranza che i ladri avessero preso i soldi e poi avessero abbandonato le borse, una delle due si è ricordata che nella sua c'era il cellulare del figlio. Con il gps acceso. Hanno seguito il segnale fino a via San Pietro, dove si è spento. C'era una rampa che conduceva al piano interrato: uno dei garage era semi aperto, la luce accesa. Spaventate, le due vittime hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati assieme a una pattuglia della polizia. Le forze dell'ordine sotto un mobile hanno trovato uno zaino pieno di carte d'identità rubate, chiavi da scasso, torce. Poi le due donne hanno sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Prato della Valle.