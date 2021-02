Rubano 45 chili di sigarette: tabaccaio subisce un danno di migliaia di euro

Aveva la merce in auto, pronta per essere portata alla tabaccheria. Ma ecco la brutta sorpresa: dei ladri hanno rubato tutte le sigarette, per un totale di 45 chili

Il furto

Brutta sorpresa per un tabaccaio di Terrassa Padovana. La mattina di lunedì 1 febbraio un 44enne titolare di una tabaccheria a Conselve è uscito dalla sua casa a Terrassa e si è diretto alla macchina. Con stupore ha visto che la serratura della portiera anteriore sinistra è stata manomessa. E guardando in auto gli si è gelato il sangue: 45 chili di sigarette di varie marche sono spariti. Aveva appena acquistato la merce per la tabaccheria, per un valore di 10 mila euro, e ora non c’era più nulla. L’uomo ha denunciato il furto ai carabinieri di Bovolenta che ora stanno indagando per rintracciare i ladri.