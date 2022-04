Nella notte infrangono la vetrina e rubano oggetti d'argento: è caccia ai ladri

Hanno infranto la vetrina e portato via diversi oggetti in argento, per poi scappare. I carabinieri stanno indagando per trovare i responsabili.

Il fatto

Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile i ladri hanno preso di mira il negozio Galleria Orler situato in viale delle Terme ad Abano. Puntavano all'argento. Hanno infranto la vetrata dell'esercizio commerciale e arraffato quanto più potevano, probabilmente con l'obiettivo di rivendere la preziosa refurtiva. Al negozio è arrivato un equipaggio dell'aliquota radiomobile dei carabinieri ma i ladri si erano già allontanati facendo perdere le loro tracce. Il danno che hanno arrecato è in fase di quantificazione, sia per quanto riguarda la refurtiva sia per la vetrata distrutta. I carabinieri stanno acquisendo tutti gli elementi utili per rintracciare gli autori del furto.