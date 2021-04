Spaccano la finestra del bar con un sampietrino, rubano gratta e vinci e sigarette

I ladri sono ancora da identificare: sono entrati nella notte nel locale sfondando la finestra e hanno portato via merce per 5 mila euro. Sul caso sta indagando la polizia

Il fatto

La mattina di giovedì 22 aprile una barista è andata al lavoro ma quando stava per aprire il locale in via Adriatica si è accorta che una finestra era danneggiata. Qualcuno era entrato nella notte. Ha avvisato il titolare che subito ha telefonato al 113. La finestra vicino alla porta laterale è stata rotta con un sampietrino e nel corso del sopralluogo è stato riferito agli agenti che mancavano gratta e vinci e sigarette, per un valore complessivo di 5 mila euro. La polizia sta indagando per scoprire i colpevoli.