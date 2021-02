Due benzinai derubati: il ladro ha tagliato con un flessibile la colonnina che accetta i contanti

Armato di flessibile ha tagliato la colonnina che contiene il contante, una modalità utilizzata in due distributori di benzina nella stessa notte.

Il fatto

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 febbraio sono stati presi di mira il distributore di benzina Eni di via Tiziano Aspetti e quello di via Annibale da Bassano. Ai carabinieri del Norm sezione Radiomobile è stata segnalata una persona in via Aspetti che con un flessibile ha tagliato la colonnina di accettazione del contante che poi dà il via per l’erogazione della benzina. Quando sono arrivati il ladro era già lontano con i soldi. Poco distante è accaduta la stessa cosa dal benzinaio di via da Bassano. I carabinieri hanno perlustrato la zona alla ricerca di tracce ma non ne hanno trovate. Il danno economico è ancora da quantificare.