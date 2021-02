Entra di soppiatto in uno studio medico e ruba il cellulare dell'impiegata: denunciata

È entrata di nascosto nello studio medico, muovendosi il più silenziosamente possibile, per rubare un cellulare. Una donna è stata denunciata per furto.

Il furto

La mattina di giovedì 18 febbraio una 49enne di Piove di Sacco, impiegata in un locale ambulatorio medico, si trovava al lavoro. Mentre non guardava, una 56enne del posto, nota alle forze di polizia, è entrata di soppiatto nello studio. Si è avvicinata al cappotto dell’impiegata e ha preso il cellulare dalla tasca per poi scappare. Quando la 49enne si è accorta del furto ha chiamato subito i carabinieri che nel giro di poco sono riusciti a identificare la ladra. Un dettaglio: la donna aveva tolto la sim dal cellulare, poi restituito alla legittima proprietaria.